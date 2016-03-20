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    Панов: «Надеюсь, вместо Кержакова вызовут Гогниева»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился мнением, кто сможет заменить в составе национальной команды травмированного форварда «Цюриха» Александра Кержакова. По мнению экс-футболиста, таковым является игрок «Урала» Спартак Гогниев.

    – Очень обидно, что Саша получил травму. Но ничего не поделаешь. Уверен, тренерский штаб сборной продолжит за ним следить. Все остается в руках Александра.

    – Стоит ли ждать кого-то на замену Кержакову?

    – Надеюсь, кого-то вызовут. Например, Гогниева.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.03.2016 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 марта 2016, 21:52

      Ага, одним спартаковцем больше!

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