Лига 1. «Лилль» одержал победу над «Тулузой» и другие результаты

В матче 31-го тура Лиги 1 «Лилль» обыграл «Тулузу» со счетом 1:0. Победу своей команде принес Морган Амальфитано.

В других встречах тура «Анжер» разгромил «Лорьян», «Кан» одолел «Труа», «Реймс» проиграл «Генгаму».

Чемпионат Франции. Лига 1. 31-й тур

Анжер – Лорьян – 5:1 (3:1)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфон, 14; 2:0 – Мангани, 33; 3:0 – Сайи, 39; 3:1 – Варис, 41; 4:1 – Н'Дойе, 81; 5:1 – Мангани (с пенальти), 90.

Лилль – Тулуза – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Амальфитано, 17.

Кан – Труа – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Ксавье, 22; 1:1 – Йахиа, 35; 2:1 – Роделин, 54.

Реймс – Генгам – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Санкаре, 26.

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Турнирная таблица Лиги 1