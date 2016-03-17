Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канте и Коман вызваны в сборную Франции на матчи с Голландией и Россией

    Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом объявил состав на товарищеские матчи с Голландией (25 марта) и Россией (29 марта).

    Стоит отметить, что в команду вызваны полузащитник «Лестера» Н'Голо Канте и форвард «Баварии» Кингсли Коман. Для Канте это первый вызов в национальную команду. При этом вне заявки остались полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна и нападающий «Реала» Карим Бензема, которым суд разрешил общаться, несмотря на продолжающееся слушание дела о шантаже.

    Полностью состав французов выглядит так:

    Вратари: Бенуа Костел («Ренн»), Юго Льорис («Тоттенхэм, Англия), Стив Манданда («Марсель»)

    Защитники: Патрис Эвра («Ювентус», Италия), Люка Динь («Рома», Италия), Кристоф Жалле («Лион»), Бакари Санья («Манчестер Сити», Англия), Жереми Матье («Барселона», Испания), Лоран Косиельни («Арсенал», Англия), Мамаду Сахо («Ливерпуль», Англия), Рафаэль Варан («Реал», Испания)

    Полузащитники: Йоан Кабай («Кристалл Пэлас», Англия), Лассана Диарра («Марсель»), Н`Голо Канте («Лестер», Англия), Блез Матюиди («ПСЖ»), Поль Погба («Ювентус», Италия), Мусса Сиссоко («Ньюкасл», Англия)

    Нападающие: Кингсли Коман («Бавария», Германия), Андре-Пьер Жиньяк («Тигрес», Мексика), Димитри Пайе («Вест Хэм», Англия), Оливье Жиру («Арсенал», Англия), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», Англия)

    Источник: L' Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2016 16:40
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 17 марта 2016, 18:16

      Манданда убрать и заявить Руфье

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ПаРнИшКа 05 РеГиОнА 17 марта 2016, 17:53

      так смотрю серьезный составчик нарисовувается у франции особенно в атаке

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11