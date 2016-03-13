Ибрагимович: «Я испытываю радость, играя со всеми этими великолепными футболистами»

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович поделился эмоциями от досрочного завоевания чемпионского титула. В матче 30-го тура Лиги 1 против «Труа» парижане одержали фантастическую победу, отправив в ворота соперника девять безответных мячей. Сам шведский форвард отметился в этой игре покером.

Напомним, клуб из Парижа стал чемпионом Франции в четвертый раз подряд.

«У каждой победы особенный вкус. Я испытываю радость, играя со всеми этими великолепными футболистами, мы добились всего в течение почти четырех лет.

Я не знаю, насколько долго это будет продолжаться, поэтому я воспользовался предоставленной мне возможностью. Не знаю, что еще здесь можно сказать», – приводит слова Ибрагимовича Canal+.