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    Балахнин: «У сборной России нет необходимости в игроках «Ростова»

    Тренер сборной России Сергей Балахнин объяснил отсутствие в списке игроков, вызванных на товарищеские матчи с Литвой и Францией, футболистов «Ростова».

    – Вопрос как тренеру сборной. Не жалеете теперь, что в национальную команду на товарищеские матчи не вызвали Новосельцева, Полоза и Джанаева?

    – Я уже не раз говорил, что «Ростов» прежде всего силен командной игрой. Мы хорошо анализировали их матчи, внимательно смотрели. И пригласили в сборную тех, кто на данный момент необходим.

    – То есть сейчас в игроках «Ростова» у сборной необходимости нет?

    – Ну да. Можно и так сказать. Конечно, есть люди, которые находятся у нас на карандаше, мы за ними следили и будем следить.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.03.2016 16:01
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 13 марта 2016, 18:07

      Полоз хоть забивает,а у вас кто будет? Дзюба?))))

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 марта 2016, 16:46

      Редактор, не надо вкладывать в уста Балахнина слова, которые он не произносил, ага.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 13 марта 2016, 16:24

      Дима Полоз нужен в сборной, вместо кокорина

      2
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      Рейтинг: +210

      castromen 13 марта 2016, 16:13

      После провала,Балахнин скажет обратное,что не тех игроков вызывали.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > castromen 13 марта 2016, 16:47

      После провала Балахнин уже ничего не успеет сказать, ага, мелкую сошку убирают сразу.

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