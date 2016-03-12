Промес: «Второй тайм в исполнении «Спартака» получился великолепным»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, ставший автором победного гола в матче 20-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:1) рассказал, за счет чего красно-белым удалось добиться положительного результата в игре с пермской командой.

«Мы боролись и в конце концов победили. Мы хорошо начали и неплохо играли до пропущенного гола, но после того как «Амкар» забил, нам стало сложно находить пространство на поле и создавать моменты. Но вторая половина получилась великолепной. Мы показали, что мы – «Спартак» и что мы можем сделать, когда все сражаются друг за друга.

Мельгарехо провел в команде немного времени, но он уже забил много голов в чемпионате России, и мне кажется, что он отличный игрок, скоро мы увидим его класс.

На данный момент меня не интересует то, что я лидирую в списке бомбардиров. Если я буду первым в конце чемпионата, это будет здорово, однако сейчас я сконцентрирован на командных достижениях», – сказал Промес.