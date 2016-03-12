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    Булыкин: «Кержаков на протяжении многих лет доказывает, что он лучший»

    Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал приглашение в российскую команду на товарищеские матчи с Литвой и Францией форварда «Цюриха» Александра Кержакова.

    – Возвращение Кержакова удивило?

    – Футболист на протяжении многих лет доказывает, что он лучший. Он является рекордсменом сборной и чемпионата России, и его вызов выглядит логичным. У Кержакова отличный шанс вновь заявить о себе. У него еще есть время, чтобы хорошо играть. Есть мотивация, желание выходить на поле, он поможет любой команде, в том числе и сборной.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.03.2016 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 марта 2016, 18:07

      К чему это пустословие? Не будет его на Евро-16, ага.

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