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    КДК РФС оштрафовал «Крылья Советов» на 160 тысяч, «Зенит» - на 20 тысяч

    В КДК РФС отчитались о санкциях, которые понесут российские клубы по итогам 19-го тура чемпионата России.

    «Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев без разрешения судьи выходил за пределы технической зоны во время матча с «Рубином». За это краснодарский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей.

    По матчу «Крылья Советов» - «Ростов»: болельщики самарской команды использовали пиротехнику, штраф - 10 тысяч. Кроме того, на поле выбежали четыре болельщика «Крыльев». За массовое появление на поле посторонних лиц на клуб наложен штраф - 50 тысяч. И как следствие, клуб «Крылья Советов» оштрафован на 100 тысяч.

    По матчу «Краснодар» - «Зенит». Болельщики гостей зажигали дымовую шашку и файер, за что «Зенит» оштрафован на 20 тысяч», - заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Напомним, что ранее стало известно о наказании «Спартака» и ЦСКА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2016 16:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 10 марта 2016, 20:04

      10 + 50 = 100!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 марта 2016, 19:47

      А Тереку и Анжи КДК похоже премию выписал?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 10 марта 2016, 18:59

      Это жестоко.

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