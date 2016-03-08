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    Стали известны арбитры матчей 19-го тура чемпионата России

    Состоялось назначение судейских бригад на матчи 20-го тура чемпионата России в премьер-лиге. Стоит отметить, что на центральном матче тура между «Ростовом» и ЦСКА будет работать петербургский арбитр Владислав Безбородов.

    11 марта (пятница)

    «Кубань» - «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); инспектор – Александр Лапин (Уфа).

    12 марта (суббота)

    «Урал» - «Анжи»: судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи - Алексей Лунев (Новосибирск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

    «Спартак» - «Амкар»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

    «Ростов» - ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

    13 марта (воскресенье)

    «Мордовия» - «Краснодар»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

    «Локомотив» - «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Сергей Анохин (Москва).

    «Зенит» - «Рубин»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Павел Кулалаев (Волгоград); инспектор – Игорь Захаров (Москва).

    14 марта (понедельник)

    «Динамо» - «Терек»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

    Источник: РФС

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    08.03.2016 15:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2016, 10:14

      Цска повезло с судьей

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 9 марта 2016, 04:35

      а почему на матч ростов-цска карася не отрядили,интересно было бы взглянуть на связку гиннер-карасёв)

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2016, 18:11

      Все питерские судьи судят конкурентов Зенита. Прогноз 100%, что Локо потеряет очки, Ростов и ЦСКА, чтобы далеко не оторвались ничейку сгоняют (пенальти организует проигрывающей команде), Терек не выиграет, а может и проиграет! В Саранск питерского судьи не хватило! Краснодару повезло-что наиграют, то и получат!

      -2
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 8 марта 2016, 17:23

      ОПЯТЬ У КОНЕЙ КАРМАННЫЙ СВИСТУЛЬКИН))

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > REDWHITE_ 8 марта 2016, 18:34

      Да у них все карманные)))Мутковские(мутные такие,мутят,мутят,кручу-верчу обыграть хочу)))

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      Рейтинг: +210

      castromen 8 марта 2016, 16:08

      Если Безбородов,то да,кони могут спать спокойно.

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