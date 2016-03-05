Лига 1. «Анжер» и «Сент-Этьен» разошлись миром и другие результаты

В матче 29-го тура Лиги 1 «Анжер» и «Сент-Этьен» не сумели поразить ворота друг друга – 0:0.

В других матчах тура «Бордо» сыграл вничью с «Газелеком», «Лилль» обыграл «Реймс», «Ницца» оказалась сильнее «Труа», «Бастия» и «Лорьян» разошлись миром.

Чемпионат Франции. Лига 1. 29-й тур

Анжер – Сент-Этьен – 0:0 (0:0)

Бордо – Газелек – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Диабате (с пенальти), 38; 1:1 – Ларби, 89.

Лилль – Реймс – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Лопес, 63; 2:0 – Эдер, 90.

Удаление: Дево, 85.

Ницца – Труа – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Жермен, 13; 1:1 – Жан, 26; 2:1 – Траоре, 73.

Бастия - Лорьян– 0:0 (0:0)

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