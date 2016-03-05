Веркаутерен: «У «Крыльев Советов» много проблем с реализацией моментов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился впечатлениями от матча 19-го тура РФПЛ против «Ростова». Напомним, встреча завершилась поражением самарцев со счетом 0:1.



«В первом тайме мы не делали, что должны были. Нам не хватило силы духа и воли, чтобы показать, что играем на победу. Мы не забили пенальти, что опять показывает — у нас много проблем с реализацией моментов. Если ты недостаточно эффективен и не забиваешь пенальти, то выиграть очень сложно», — сказал Веркаутерен в эфире телеканала «Наш футбол».