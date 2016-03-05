УПЛ. Киевское «Динамо» обыграло «Днепр» и поднялось на первое место

В матче 17-го тура УПЛ киевское «Динамо» оказалось сильнее «Днепра» благодаря голам Андрея Ярмоленко и Олега Гусева – 2:0. Эта победа позволила столичной команде на три очка обойти донецкий «Шахтер», который свою встречу сыграет завтра, и стать лидером турнира.
Ранее в рамках этого тура «Сталь» со счетом 2:2 сыграла вничью с «Александрией», и счетом 0:0 завершилась встреча, в которой «Черноморец» принимал «Карпаты».
Чемпионат Украины. Премьер-лига. 17-й тур
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 20; 2:0 – Гусев, 38.
Сталь – Александрия – 2:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Кравченко, 15; 1:1 – Пономарь, 28; 1:2 – Запорожан, 60 (с пенальти); 2:2 – Дебелко, 74.
Источник: Бомбардир.ру