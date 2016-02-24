Иванов: «Большую часть зарплаты Рязанцева взял на себя «Зенит»

Сначала Зенит скупает лучших игроков у сильных команд. Потом Зенит отдает их НЕ В АРЕНДУ, так как продолжает платить им зарплату, а просто в пользование более слабым командам. То есть Газпром финансирует выравнивание составов команд РПЛ, усиливая конкуренцию в чемпионате. Как это патриотично!
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход в команду полузащитника "Зенита" Александра Рязанцева.
"Видимо, "Зенит" не нашел покупателя и решил отдать Сашу в аренду. Парню же надо играть. Это очень достойный футболист. У нас он будет регулярно выходить на поле. Думаю, что сможет попасть в сборную и поехать на чемпионат Европы.
Рязанцев - замена Ерохину? Они немного разные футболисты. Но в целом, считаю, Рязанцев лучше Ерохина, посильнее будет. Осталась ли обида на Ерохина? Осталась.
Большую часть зарплаты Александра взял на себя "Зенит". "Урал" - все-таки небольшой клуб, бюджет у нас ограничен", - сказал Иванов.
Напомним, что "Урал" арендовал Рязанцева до конца этого сезона. Что касается Александра Ерохина, то он этой зимой перешел в "Ростов".