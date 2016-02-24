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    Иванов: «Большую часть зарплаты Рязанцева взял на себя «Зенит»

    Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал переход в команду полузащитника "Зенита" Александра Рязанцева.

    "Видимо, "Зенит" не нашел покупателя и решил отдать Сашу в аренду. Парню же надо играть. Это очень достойный футболист. У нас он будет регулярно выходить на поле. Думаю, что сможет попасть в сборную и поехать на чемпионат Европы.

    Рязанцев - замена Ерохину? Они немного разные футболисты. Но в целом, считаю, Рязанцев лучше Ерохина, посильнее будет. Осталась ли обида на Ерохина? Осталась.

    Большую часть зарплаты Александра взял на себя "Зенит". "Урал" - все-таки небольшой клуб, бюджет у нас ограничен", - сказал Иванов.

    Напомним, что "Урал" арендовал Рязанцева до конца этого сезона. Что касается Александра Ерохина, то он этой зимой перешел в "Ростов".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.02.2016 18:26
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 24 февраля 2016, 19:12

      Сначала Зенит скупает лучших игроков у сильных команд. Потом Зенит отдает их НЕ В АРЕНДУ, так как продолжает платить им зарплату, а просто в пользование более слабым командам. То есть Газпром финансирует выравнивание составов команд РПЛ, усиливая конкуренцию в чемпионате. Как это патриотично!

      -2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 февраля 2016, 19:00

      Ага, Рязанцев посильнее Ерохина, но покупателей на него нет и не предвидятся.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Aztec58 25 февраля 2016, 10:02

      Наверное неадекватный ценник просят. Топ клубы РФПЛ он вряд ли усилит. Там полный комплект. А команды по проще не потянут фин. составляющую.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 24 февраля 2016, 18:52

      Есть идея! Может, Газпром будет платить всем игрокам РФПЛ

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