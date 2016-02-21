Гордеев: «Павлюченко и Аршавин в «Мордовии»? Мы не сможем купить таких дорогих игроков»

Главный тренер "Мордовии" Андрей Гордеев в интервью "Столица С" оценил возможность приобретения для саранской команды нападающего "Кубани" Романа Павлюченко и экс-полузащитника краснодарского клуба Андрея Аршавина.

– Вчерашние звезды российского футбола Андрей Аршавин и Роман Павлюченко могут появиться в "Мордовии"?

– Они сейчас фигурируют на футбольном рынке, но это не значит, что нам подходят. Сомнению подвергается не игровой уровень Аршавина и Павлюченко, а их стоимость. Мы не сможем заполучить столь дорогих игроков.