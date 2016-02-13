Лига 1. «Нант» обыграл «Лорьян» и другие результаты

В матче 26-го тура Лиги 1 "Нант" оказался сильнее "Лорьяна" – 2:1. У победителей отличились Адриан и Сала, гол "Лорьяна" забил Муканджо.
В других встречах тура "Генгам" проиграл "Бордо", "Газелек" уступил "Труа", "Монпелье" переиграл "Тулузу", "Реймс" потерпел поражение от "Бастии".
Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур
Голы: 0:1 – Уна, 20; 0:2 – Ролан, 37; 1:2 – Жиресс, 42; 2:2 – Коко, 58; 2:3 – Шантом, 68; 2:4 – Диабате, 89.
Голы: 1:0 – Даогари, 1; 1:1 – Бен Саада, 1:2 – Азамум, 36; 1:3 – Азамум, 43; 2:3 – Филиппи, 57.
Голы: 1:0 – Адриан, 10; 2:0 – Сала, 39; 2:1 – Муканджо (с пенальти), 79
Удаление: Гассана, 85.
Голы: 1:0 – Ятабаре, 24; 2:0 – Камара, 88.
Голы: 0:1 – Траоре (в свои ворота), 48.
Источник: Бомбардир.ру