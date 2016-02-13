Лига 1. «Нант» обыграл «Лорьян» и другие результаты

В матче 26-го тура Лиги 1 "Нант" оказался сильнее "Лорьяна" – 2:1. У победителей отличились Адриан и Сала, гол "Лорьяна" забил Муканджо.

В других встречах тура "Генгам" проиграл "Бордо", "Газелек" уступил "Труа", "Монпелье" переиграл "Тулузу", "Реймс" потерпел поражение от "Бастии".

Чемпионат Франции. Лига 1. 26-й тур

Генгам – Бордо – 2:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Уна, 20; 0:2 – Ролан, 37; 1:2 – Жиресс, 42; 2:2 – Коко, 58; 2:3 – Шантом, 68; 2:4 – Диабате, 89.

Газелек – Труа – 2:3 (1:3)

Голы: 1:0 – Даогари, 1; 1:1 – Бен Саада, 1:2 – Азамум, 36; 1:3 – Азамум, 43; 2:3 – Филиппи, 57.

Нант – Лорьян – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Адриан, 10; 2:0 – Сала, 39; 2:1 – Муканджо (с пенальти), 79

Удаление: Гассана, 85.

Монпелье – Тулуза – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ятабаре, 24; 2:0 – Камара, 88.

Реймс – Бастия – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Траоре (в свои ворота), 48.

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Турнирная таблица Лиги 1