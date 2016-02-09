Чорлука мог оказаться в «Баварии» этой зимой

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука мог оказаться в "Баварии" в это трансферное окно, однако ответил отказом не предложение мюнхенцев. В хорвате был заинтересован наставник красно-синих Хосеп Гвардиола, который нуждается в укреплении оборонительной линии в связи с травмами некоторых защитников.

Сообщается, что причиной отказа 30-летнего футболиста стало то, что он не знает, какую роль ему будет отведена в команде новым наставником Карло Анчелотти, который возглавит "Баварию" летом.

Замену Чорлуке "Бавария" нашла в лице защитника "Спартака" Сердара Таски, который до окончания сезона пробудет в Мюнхене в аренде.

Также хорватский игрок находится в шорт-листе наставника "Ромы" Лучано Спаллетти, который желал видеть его еще в "Зените". Теперь же итальянский специалист намерен приложить усилия для его перехода в клуб из Рима.