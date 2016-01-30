Лига 1. «Монпелье» разгромил «Газелек», «Бастия» обыграла «Лион» и другие результаты

Завершились несколько матчей 23-го тура чемпионата Франции. «Бастия« дома победила «Лион«, «Газелек« на своем поле крупно уступил «Монпелье«. В других матчах «Лорьян«, «Генгам« и «Нант« были сильнее, соответственно, «Реймса«, «Тулузы« и «Труа«.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур

«Бастия» – «Лион» – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Брандао, 69

«Газелек» – «Монпелье» – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Ятабаре, 14; 0:2 – Мартен, 41 (с пенальти); 0:3 – Дабо, 52; 0:4 – Дабо, 57

«Лорьян» – «Реймс» – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Туре, 15; 2:0 – Туре, 52

«Тулуза» – «Генгам» – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Санкаре, 12; 1:1 – Бен Йеддер, 63 (с пенальти), 1:2 – Бриан, 72

«Труа» – «Нант» – 0:1 (0:1)

Гол: Жилле, 41