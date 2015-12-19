АПЛ. «Лестер» одержал очередную победу, «Челси» выиграл без Моуринью и другие результаты

В матче 17-го тура АПЛ лидер первенства "Лестер" в гостях добился победы над "Эвертоном" – 3:2. Дубль на свой счет записал Рияд Марез.

В других встречах тура "Челси" после увольнения из клуба главного тренера Жозе Моуринью одержал уверенную победу над "Сандерлендом", "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" неожиданно уступил "Норвичу", "Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Саутгемптоном", "Кристал Пэлас" обыграл "Сток Сити", а "Вест Бромвич" в меньшинстве не совладал с "Борнмутом".

Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

Челси – Сандерленд – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Иванович, 5; 2:0 – Педро, 13; 3:0 – Оскар, 50 (с пенальти); 3:1 – Борини, 53.

Эвертон – Лестер – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Марез, 27 (с пенальти); 1:1 – Лукаку, 32; 1:2 – Марез, 65; 1:3 – Оказаки, 69; 2:3 – Миральяс, 89.

Манчестер Юнайтед – Норвич – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Джером, 38; 0:2 – Теттей, 54; 1:2 – Марсьяль, 66.

Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кейн, 40; 0:2 – Алли, 43.

Сток Сити – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уикхэм, 45; 1:1 – Кркич, 76 (с пенальти); 1:2 – Чхун-Ен, 89.

Вест Бромвич – Борнмут – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Смит, 52; 1:1 – Маколи, 79; 1:2 – Дэниелс, 87 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ