«Лион» – «Монпелье». Смотреть онлайн

«Лион» в рамках 15-го тура чемпионата Франции сегодня сыграет на своем поле с «Монпелье». «Ткачи» с 25-ю очками в турнирной таблице занимает второе место, однако от лидера уже отстает на 13 очков. У команды на счету семь викторий, четыре ничейных матча и три поражения. «Монпелье» пока находится только на 14-й строчке, имея в своем активе 15 очков. Команда в семи поединках проигрывала, три раза играла вничью и четырежды одерживала виктории.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу «Лион» – «Монпелье». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.