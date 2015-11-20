Орлов: «Если нас ввели в заблуждение, то приношу Кобелеву свои извинения»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, как к нему попала информация о том, что футболисты молодежной сборной России из «Динамо» проявляют высокомерие по отношению к своим более юным партнерам по национальной команде.

«То, что я сказал, услышал из уст руководителей молодежной сборной на собрании в РФС 15 октября. Эти слова были нам озвучены. Где эти люди услышали такие высказывания – пусть будет на их совести. Может быть, нас ввели в заблуждение? В этом случае приношу извинения Андрею Николаевичу Кобелеву. На том совещании мы выразили надежду, что Дмитрий Хомуха найдет консенсус, и у него в составе будут играть лучшие футболисты этого возраста. Как видим, этого не произошло – отсюда и такой результат», – говорит Орлов.

По мнению комментатора, разлад внутри команды очевиден.

«Мы видим по разным интервью – самого Дмитрия Хомухи, футболистов – что разногласия в команде есть. Хомуха говорит о нехватке мотивации у некоторых игроков выступать за молодежную сборную, не называя их фамилий. Защитник «Динамо» Григорий Морозов говорит о недовольстве тем, что тренер молодежной сборной делает ставку на более молодых, а остальные приезжают «посидеть на скамейке», как он выразился в интервью. К тренеру у него претензии. Конечно, у всех у нас тоже – потому что результата у молодежной сборной нет. И мира нет, и единой команды нет».

Напомним, главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил возмущение словами Орлова о поведении своих подопечных в молодежной сборной.