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    Орлов: «Хомуха отчитывался о том, что в коллективе молодежной сборной непорядок»

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи о том, что некоторые футболисты не хотят выступать за национальную команду.

    «Я скажу вам — я вхожу в технический комитет под руководством Симоняна, и перед последними матчами Хомуха отчитывался, он пришел и сказал, что готов уйти из команды, что у него внутри команды там непорядок. Что произошло? У него вот эти ребята, 17 лет которые, 19 лет… А сейчас, когда стали постарше, к нему пришли вот эти из «Динамо», сейчас говорят — полкоманды… Кстати говоря, Кобелев Андрей некорректное сделал заявление: «У меня полкоманды играют в основном составе и они не играют за молодежную сборную». Но там же другой тренер. Тренер складывает свою команду из возможностей, из психологической совместимости.

    И вот эти ребята — Давыдов, те же вот «динамовцы», которые пришли — они к этим относятся ребятам плохо, они уже, якобы, мастера, а эти — помоложе. И вот этот конфликт у них в команде есть. Я такой инсайд вам открываю. И Хомуха сказал — да я готов уйти, на что мы все сказали, члены технического комитета, а это — Симонян, Гершкович, Парамонов, Писарев то же самое — работай сам, работай, ты тренер, ты сам найди возможность. Ну, что тут говорить, он же доказал, что он тренер хороший», - сказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    20.11.2015 14:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23

      maxsell 20 ноября 2015, 20:55

      переведите на человеческий

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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 19:11

      Зазвездились...

      0
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      Рейтинг: +90

      greck 20 ноября 2015, 18:30

      такое чувство что это не комментатор, а укурок таджикский говорил...

      0
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      Рейтинг: +90

      greck 20 ноября 2015, 18:21

      такое чувство что это не комментатор, а укурок таджикский говорил...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 20 ноября 2015, 18:20

      Добро пожаловать в армию, сынок! Обычная дедовщина, совсем уже привыкли к тепличным условиям, нормально это, у этих помоложе быстрее яйца свои отрастут, а не отрастут значит бабами так и останутся.

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      Рейтинг: +1126

      richi 20 ноября 2015, 18:16

      Хочется пропустить монолог Орлова через переводчика.

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      Рейтинг: +36

      graf34 > richi 20 ноября 2015, 19:12

      А пропусти, а у кого спрашиваешь?

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