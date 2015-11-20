Орлов: «Хомуха отчитывался о том, что в коллективе молодежной сборной непорядок»

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи о том, что некоторые футболисты не хотят выступать за национальную команду.

«Я скажу вам — я вхожу в технический комитет под руководством Симоняна, и перед последними матчами Хомуха отчитывался, он пришел и сказал, что готов уйти из команды, что у него внутри команды там непорядок. Что произошло? У него вот эти ребята, 17 лет которые, 19 лет… А сейчас, когда стали постарше, к нему пришли вот эти из «Динамо», сейчас говорят — полкоманды… Кстати говоря, Кобелев Андрей некорректное сделал заявление: «У меня полкоманды играют в основном составе и они не играют за молодежную сборную». Но там же другой тренер. Тренер складывает свою команду из возможностей, из психологической совместимости.

И вот эти ребята — Давыдов, те же вот «динамовцы», которые пришли — они к этим относятся ребятам плохо, они уже, якобы, мастера, а эти — помоложе. И вот этот конфликт у них в команде есть. Я такой инсайд вам открываю. И Хомуха сказал — да я готов уйти, на что мы все сказали, члены технического комитета, а это — Симонян, Гершкович, Парамонов, Писарев то же самое — работай сам, работай, ты тренер, ты сам найди возможность. Ну, что тут говорить, он же доказал, что он тренер хороший», – сказал Орлов.