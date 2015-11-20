Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кобелев: «До глубины души возмущен словами Орлова»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил возмущение словами комментатора Геннадия Орлова. Напомним, ранее Орлов рассказал, что динамовцы провоцируют конфликты внутри молодежной сборной России.

    «До глубины души возмущен интервью Геннадия Орлова, тем, как этот человек это преподнес. Во-первых, я никогда в жизни не позволял себе даже намека на обсуждение действий другого тренера, тем более влезать в его работу.Только главный тренер имеет право подбирать состав, вызывать тех или иных игроков в сборную, ведь ответственность за результат несет именно он.

    Во-вторых, все футболисты «Динамо» всегда с удовольствием и большим желанием едут в расположение сборных, будь то первая, молодежная или юношеская. Все они понимают, что играть за сборную России – это большая честь.

    В-третьих, меня возмутило утверждение Орлова, что в плохих результатах молодежной сборной виноваты футболисты «Динамо». За своих ребят могу поручиться. Не представляю, как они могут негативно влиять на коллектив в сборной.

    Хотел бы посоветовать Орлову, давая интервью, более детально изучать информацию и перепроверять ее. Как можно рассуждать об игроках, не зная их? Я с ними работаю ежедневно, отлично знаю ребят. Уверен, что динамовцы несут только положительные эмоции в сборную. Слова Орлова наносят вред имиджу футболистов и футбольного клуба «Динамо». Мы не позволим обвинять наших ребят», – говорит Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      AZ-76 20 ноября 2015, 23:16

      собака лаяла на дядю фраера...


      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7947

      FanatSerj 20 ноября 2015, 22:30

      Орлов гнилой человечишка, за Спартак дудел дудел, а как Газпром позвал сразу у него красный цвет поголубел ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 22:27

      Обвинения курвы зенитовской беспочвенны и необоснованны! Таким интервью можно кого хочешь обвинить, доказательства где?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +445

      aurora5858 20 ноября 2015, 22:06

      По комментатору давно все понятно- провокатор

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 20 ноября 2015, 21:14

      Андрею Николаевичу респект.Долго присматривался к Орлову,теперь понимаю- гнида приличная!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +399

      franck_ribery 20 ноября 2015, 20:35

      Орлов пусть про Зенит свой рассказывает, а про остальных нечего ему рот даже раскрывать!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11