Кобелев: «До глубины души возмущен словами Орлова»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил возмущение словами комментатора Геннадия Орлова. Напомним, ранее Орлов рассказал, что динамовцы провоцируют конфликты внутри молодежной сборной России.

«До глубины души возмущен интервью Геннадия Орлова, тем, как этот человек это преподнес. Во-первых, я никогда в жизни не позволял себе даже намека на обсуждение действий другого тренера, тем более влезать в его работу.Только главный тренер имеет право подбирать состав, вызывать тех или иных игроков в сборную, ведь ответственность за результат несет именно он.

Во-вторых, все футболисты «Динамо» всегда с удовольствием и большим желанием едут в расположение сборных, будь то первая, молодежная или юношеская. Все они понимают, что играть за сборную России – это большая честь.

В-третьих, меня возмутило утверждение Орлова, что в плохих результатах молодежной сборной виноваты футболисты «Динамо». За своих ребят могу поручиться. Не представляю, как они могут негативно влиять на коллектив в сборной.

Хотел бы посоветовать Орлову, давая интервью, более детально изучать информацию и перепроверять ее. Как можно рассуждать об игроках, не зная их? Я с ними работаю ежедневно, отлично знаю ребят. Уверен, что динамовцы несут только положительные эмоции в сборную. Слова Орлова наносят вред имиджу футболистов и футбольного клуба «Динамо». Мы не позволим обвинять наших ребят», – говорит Кобелев.