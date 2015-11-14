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    Товарищеские матчи. Испания переиграла Англию и другие результаты

    В товарищеской встрече сборная Испании благодаря голам Гаспара и Касорлы обыграла Англию – 2:0.

    В других матчах Бельгия была сильнее Италии, Польша переиграла Исландию, Северная Ирландия одолела Латвию, Словакия обыграла Швейцарию, Уэльс уступил Голландии.

    Товарищеские матчи

    Польша – Исландия – 4:2 (0:1)

    Голы: 0:1 - Сигурдссон (с пенальти), 4; 1:1 - Грошицки, 51; 2:1 - Капустка, 66; 2:2 - Финнбогассон, 69; 3:2 - Левандовски, 75; 4:2 - Левендовски, 79.

    Испания – Англия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гаспар, 72; 2:0 - Касорла, 84.

    Бельгия – Италия – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 - Кандрева, 3; 1:1 - Вертонген, 13; 2:1 - Де Брюйне, 74; 3:1 - Батушай, 83.

    Северная Ирландия – Латвия – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 - Дэвис, 55.

    Словакия – Швейцария – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дюрис, 2:0 – Дюрис, 48; 3:0 – Мак, 55; 3:1 – Дердийок, 63; 3:2 – Дрмич, 67.

    Уэльс – Голландия – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Дост, 32; 1:1 – Аллен, 45; 1:2 – Роббен, 54; 2:2 – Хувс, 70; 2:3 – Роббен, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 00:51
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