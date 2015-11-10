Кечинов: «Очень жаль, что Дзюба покинул «Спартак»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил кадровую политику московского клуба за последние несколько лет.

«Если говорить об игроках и о составе, можно вспомнить пример железнодорожников. Почему, скажем, «Локомотив», состав которого также не претерпевал в последние годы существенных изменений, при Черевченко все-таки добивается результата? Видимо, в этой команде футболисты более правильные. Они лучше готовы и физически, и психологически. Они более уверены в себе, успешнее справляются с неудачами, да и просто сильнее. Они вот, например, смогли собраться с духом после крупного поражения и обыграть «Зенит». Было бы интересно посмотреть, как бы «Спартак» сыграл против питерцев, если бы до этого потерпел поражение со счетом 2:6.

Иногда бывает очень трудно предсказать, заиграет ли футболист. Так, например, Ивелин Попов блистал в «Кубани», а его яркие игры за «Спартак» можно пересчитать по пальцам. А Артем Дзюба, наоборот, заиграл в «Зените». На кого-то, правда, он не производит сильного впечатления, так как у форварда хорошие ассистенты, благодаря которым он забивает голы. Но ведь их все равно еще забить надо! Даже если передачу тебе отдает Халк. Поэтому, на мой взгляд, очень жаль, что Дзюба покинул «Спартак».

И если руководство красно-белых в ближайшее время решит расстаться с несколькими футболистами, клубу все равно для начала придется подыскать им замены. Нужно, чтобы за «Спартак» играли те, кто способен решать высокие задачи. Тем более в условиях ужесточающегося лимита. При этом руководство «Спартака» наверняка захочет сделать ставку на молодежь. Так что терпение болельщикам красно-белых в любом случае пригодится», – считает Кечинов.

Напомним, на днях появилась информация о том, что в ближайшее время команду покинут несколько игроков. Назывались имена братьев Комбаровых, Араса Озбилиза, Юры Мовсисяна.