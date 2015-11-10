Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кечинов: «Очень жаль, что Дзюба покинул «Спартак»

10 ноября 2015, 06:23
2

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил кадровую политику московского клуба за последние несколько лет.

«Если говорить об игроках и о составе, можно вспомнить пример железнодорожников. Почему, скажем, «Локомотив», состав которого также не претерпевал в последние годы существенных изменений, при Черевченко все-таки добивается результата? Видимо, в этой команде футболисты более правильные. Они лучше готовы и физически, и психологически. Они более уверены в себе, успешнее справляются с неудачами, да и просто сильнее. Они вот, например, смогли собраться с духом после крупного поражения и обыграть «Зенит». Было бы интересно посмотреть, как бы «Спартак» сыграл против питерцев, если бы до этого потерпел поражение со счетом 2:6.

Иногда бывает очень трудно предсказать, заиграет ли футболист. Так, например, Ивелин Попов блистал в «Кубани», а его яркие игры за «Спартак» можно пересчитать по пальцам. А Артем Дзюба, наоборот, заиграл в «Зените». На кого-то, правда, он не производит сильного впечатления, так как у форварда хорошие ассистенты, благодаря которым он забивает голы. Но ведь их все равно еще забить надо! Даже если передачу тебе отдает Халк. Поэтому, на мой взгляд, очень жаль, что Дзюба покинул «Спартак».

И если руководство красно-белых в ближайшее время решит расстаться с несколькими футболистами, клубу все равно для начала придется подыскать им замены. Нужно, чтобы за «Спартак» играли те, кто способен решать высокие задачи. Тем более в условиях ужесточающегося лимита. При этом руководство «Спартака» наверняка захочет сделать ставку на молодежь. Так что терпение болельщикам красно-белых в любом случае пригодится», – считает Кечинов.

Напомним, на днях появилась информация о том, что в ближайшее время команду покинут несколько игроков. Назывались имена братьев Комбаровых, Араса Озбилиза, Юры Мовсисяна.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Дзюба Артем Комбаров Кирилл Комбаров Дмитрий Кечинов Валерий Попов Ивелин Мовсисян Юра Озбилиз Арас
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1447135650
Совсем не жаль.Гнилье оно и в Африке гнилье.
Ответить
tims
1447174700
Дзюбу, на мой взгляд, чересчур перехваливают. В том числе и уважаемый мною Слуцкий. Но его понять можно. Так он стимулирует самого Дзюбу играть лучше в сборной. Что касается "Спартака", то его проблемы в гнилой внутренней обстановке и атмосфере. Нет там взаимовыручки игроков, каждый считает деньги в кармане другого. И не чувствуют футболисты себя спартаковцами. У тренеров - нет иной заинтересованности кроме немалой зарплаты, или одни понты. У нынешнего недотренера и то, и другое. И в этой ситуации виноват, в первую очередь, временный владелец клуба - Федун...
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
4
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
5
Даку поделился впечатлениями от первой тренировки «Спартака»
16:08
12
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
15:42
5
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Ферран Торрес согласовал контракт с «ПСЖ»
14:45
1
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
14:10
Все новости
Все новости
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
1
ВидеоОбзор матча «Крылья Советов» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
17:31
1
Попов заявил, что Fan ID нужен для предотвращения революции в России
17:13
1
Соболев отреагировал на покупку «Зенитом» еще одного нападающего
16:57
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – «Акрон»: 8 августа 2026
16:53
1
Смолов призвал вернуть пиво на российские стадионы
16:52
Аршавин ответил Овечкину, почему футбол – спорт номер один в России
15:55
1
Журавель рассказал, почему Слуцкий не вернется в Россию
15:27
2
Талалаев – о матче с «Крыльями»: «Всю неделю готовили прессинг под Чернова, а его раз – и нет в составе»
15:18
Ротенберг определился с суммой, за которую «Локо» готов отпустить Батракова
15:00
10
Глушаков оценил шансы «Спартака» на чемпионство в этом сезоне
14:48
2
Дивеев назвал двух лучших иностранных форвардов в РПЛ
14:29
Титов назвал фаворита матча «Спартак» – «Краснодар»
13:42
«Зенит» готов продать российского футболиста за 180 миллионов рублей
13:32
12
Сербский защитник «Спартака» Бабич высказался о переходе в клуб албанца Даку
13:25
14
Мамаев дал совет Батракову по «Галатасараю»
13:06
1
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
12:50
ЭСК РФС вынес вердикт по пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Ахматом»
12:23
19
«Родина» объявила о трансфере аргентинского нападающего
12:18
Ловчев обратился к Шварцу: «Заткни им всем рот»
12:13
11
«Никогда мне не нравился»: Бубнов – о нападающем ЦСКА
11:57
1
Названы три клуба РПЛ, которые могут забрать Мостового у «Зенита»
11:33
6
Пономарев оценил трансфер Дзюбы в ЦСКА
11:01
4
ФотоКлубы РПЛ преподнесли подарки Геничу
10:41
4
Где смотреть матч «Рубин» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Спартак» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:35
Где смотреть матч «Динамо» – «Динамо» Махачкала: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:33
Где смотреть матч «Зенит» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 9 августа 2026
10:29
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+