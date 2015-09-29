Руди Гарсия: «БАТЭ привык играть в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ромы« Руди Гарсия считает, что предстоящий матч второго тура Лиги чемпионов против БАТЭ станет одним из ключевых для его команды на групповом этапе.

«БАТЭ – это команда, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Она уже без пяти минут чемпион Беларуси и может сконцентрироваться на выступлении в европейском турнире. Наша команда идет своей дорогой, мне интересно строить команду с учетом некоторых кадровых перемен.

Уже говорил после матча с «Барселоной», что поединок с БАТЭ и две спаренных встречи с «Байером» – наиболее важные с точки зрения турнирной стратегии. Мы начали турнир хорошо, сыграли вничью с «Барселоной», теперь надеемся, что продолжим в том же духе», – заявил тренер.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов БАТЭ – «Рома» состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.