Пеев: «Должны прервать полосу неудач в матче с «Ростовом»

Полузащитник «Амкара» Георги Пеев поделился своими ожиданиями перед матчем 7-го тура РФПЛ против «Ростова».

«Мы должны прервать полосу неудач, которая преследует нашу команду последние игры. Понятно, что этот момент должен произойти когда-нибудь точно, но хотелось бы, чтобы уже в Ростове-на-Дону. Настроение нормальное, готовимся к предстоящему сопернику и понимаем, что нам придется на выезде очень тяжело. В «Ростове» собраны очень хорошие футболисты, но ведь исход противостояния зависит не только от них, но и от наших действий тоже», – заявил Пеев.

Подробности – в интервью Георги Пеева, которое болгарин дал корреспонденту «Бомбардира» Ивану Адаменко.