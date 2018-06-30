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Хорхе Сампаоли
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
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21:42
Оффтоп
Расписание финала Кубка Гагарина
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21:35
Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии
21:25
Где смотреть матч «Милан» – «Наполи»: 1/4 финала Лиги чемпионов
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
1
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
2
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
2
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
6
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
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Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
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Хорхе Сампаоли - статьи
Тренер
Имя
Хорхе
Фамилия
Сампаоли
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
13 марта 1960
Статистика
Новости
Статьи
Посты
30.06.2018 19:20
Аргентина, уезжай. Ты не нужна на этом ЧМ
Прости, Лео.
34
27.06.2018 00:25
Аргентинцы ненавидят своего тренера. И влюбляют россиян песнями
В сборной полный бардак.
13
21.06.2018 23:55
10 цифр о том, как Хорватия унизила Аргентину
История и провалы.
24
21.06.2018 22:50
Две глупые ошибки, которые оставят Аргентину без плей-офф ЧМ
Стыд.
11
23.05.2018 23:40
Кто будет новым тренером «Зенита»? Сейчас разберемся
Анализ шорт-листа питерского клуба.
51
22.05.2018 17:00
Лучший центрфорвард Аргентины не едет на ЧМ-2018. Все из-за Месси
Они точно хотят победить?
41
11.11.2017 18:20
Россия против Аргентины. Наши сыграли нормально, но есть проблемы
Аргентинцы забили из метрового офсайда, но это не оправдание.
34
26.05.2017 21:00
У «Зенита» сменился президент. Луческу пожаловался румынам на «Спартак». Дайджест событий дня
Новым тренером «Зенита» может стать Манчини. Бонуччи заинтересовал «Реал». Сампаоли покидает «Севилью». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
8
26.04.2017 15:30
«В нашем неидеальном мире Венгеру стоит уйти». Главный футбольный блогер страны − о чемпионате Англии, «Матч ТВ» и жизни в Дубае
Вадим Лукомский − один из самых известных экспертов по Англии, тактике и тому, как сделать любительский блог суперпопулярным. В интервью «Бомбардиру» Лукомский рассказал о том, как оценивать этот сезон Моуринью, в чем не прав Георгий Черданцев и почему Леонардо Жардима и его «Монако» сильно переоценивают.
1
13.04.2017 20:30
Дибала продлил контракт с «Ювентусом». Берлускони официально продал «Милан». Дайджест событий дня
Сампаоли снова будет тренировать сборную из Южной Америки. Рабочие, занимающиеся строительством «Ростов-Арены», начали забастовку. «Арсенал» готов сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
5
15.03.2017 01:20
Гены Шмейхеля. Как «Лестер» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов
Сказка «Лестера» продолжается: чемпионы Англии вышли в следующую стадию Лиги чемпионов, обыграв «Севилью». Хорхе Сампаоли может винить только себя, а Крейг Шекспир пишет выдающееся драматическое произведение.
7
03.03.2017 21:30
«Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня
Венгер назвал себя специалистом по мазохизму. Жулиано получил вызов в сборную Бразилии. Месси хочет видеть Сампаоли в «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
15
27.02.2017 11:55
«После первого месяца в новом клубе он хотел выброситься с балкона». Как Евгений Коноплянка запутался в Европе
Отыграв много лет в «Днепре», полтора года назад Евгений Коноплянка все-таки сорвался в большой европейский чемпионат. «Бомбардир» – о главном украинском футболисте, который сначала потерялся в «Севилье», а теперь ищет себя в «Шальке-04».
6
19.08.2016 17:30
Пять интриг нового сезона испанской Примеры
Позиции грандов снова непоколебимы? Что станет с упавшей «Валенсией»? Нестареющий Адурис продолжит забивать? «Бомбардир» выделяет самые главные вопросы нового сезона в Испании и находит на них ответы.
5
11.08.2016 12:00
«Не люблю, когда надо мной кто-то доминирует». Почему нужно следить за «Севильей» в новом сезоне
«Севилье» не хватило нескольких секунд для победы в Суперкубка УЕФА. Тем не менее, обновленная команда продемонстрировала впечатляющий футбол при новом тренере. «Бомбардир» рассказывает, почему андалусийцы зажгут в предстоящем сезоне.
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