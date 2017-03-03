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    «Ростов» забил шесть мячей в ворота «Томи». Финал Кубка России пройдет в Сочи. Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    03.03.2017 21:30
    Венгер назвал себя специалистом по мазохизму. Жулиано получил вызов в сборную Бразилии. Месси хочет видеть Сампаоли в «Барселоне». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    «Ювентус» предлагает «Арсеналу» 30 миллионов за Санчеса

    Руководство «Ювентуса» рассматривают вариант усиления нападения за счет покупки форварда лондонского «Арсенала» Алексиса Санчеса, сообщает Corriere dello Sport. Итальянцы уже контактировали с коллегами из лондонского клуба. В качестве компенсации за переход игрока была предложена сумма в размере 30 миллионов евро.

    Венгер назвал себя специалистом по мазохизму

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что считает тренерскую работу очень сложной профессией. Французский специалист также подчеркнул, что футбол отнимает у него практически все свободное время.

    «Работа тренера очень требовательна и энергозатратна. Вам приходится жертвовать своей жизнью, поскольку времени ни на что другое у вас не остается. От работы ты получаешь 90% раздражения и 10% удовольствия. К этому любой должен быть готов. Всем молодым тренерам я говорю: «Вы готовы пожертвовать своей жизнью? Готовы стать футбольным жрецом?».

    Почему я работаю в «Арсенале» уже 20 лет? Я специалист по мазохизму. Считаю, что это позволило мне добраться до следующего уровня личностного развития и развить свои сильные стороны», – сказал Венгер.

    Должен ли «Арсенал» убрать Венгера. За и против

    Торреса, получившего травму головы, выписали из больницы

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, получивший травму головы в матче 25-го тура чемпионата Испании с «Депортиво», уже выписан из больницы. Напомним, что 32-летний форвард потерял сознание после столкновения с соперником в концовке встречи, после чего был экстренно доставлен в больницу. Серьезных повреждений у игрока нет. В ближайшее время Торрес намерен вернуться на поле.

    В следующем сезоне в Англии введут видеоповторы

    Начиная со следующего сезона в Англии появятся видеоповторы. Сообщается, что Футбольная ассоциация Англии планирует ввести использование видеоповторов в качестве эксперимента. Первые официальные испытания техники хотят провести в матче за Суперкубок страны в 2017 году. Также видеоповторы будут использованы на играх Кубка Англии и Кубка лиги.

    Лучше второй раз увидеть. Почему видеоповторы необходимы современному футболу

    Финал Кубка России пройдет 2 мая в Сочи

    Финал Кубка России сезона-2016/17 пройдет 2 мая на стадионе «Фишт» в Сочи. Об этом сообщил первый вице-президент РФС Никита Симонян. Напомним, что в полуфиналах турнира сыграют «Локомотив» – «Уфа» и «Урал» – «Рубин». Встречи пройдут 5 апреля.

    Жулиано вызван в сборную Бразилии на игры с Уругваем и Парагваем

    Главный тренер сборной Бразилии Тите огласил состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Уругвая и Парагвая.

    Отметим, что в число вызванных игроков вошел полузащитник «Зенит» Жулиано.

    вратари: Алисон, Вевертон, Эдерсон;

    защитники: Жоао Миранда, Маркиньос, Тиаго Силва, Жил, Даниэль Алвес, Фагнер, Марсело, Филипе Луис;

    полузащитники: Каземиро, Фернандиньо, Паулиньо, Жулиано, Ренато Аугусто, Диего, Филиппе Коутиньо, Виллиан;

    нападающие: Неймар, Дуглас Коста, Фирмино, Диего Соуза.

    Месси хочет, чтобы «Барселону» возглавил Сампаоли, и уже позвонил тренеру

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет, чтобы новым главным тренером каталонского клуба стал Хорхе Сампаоли, который на данный момент возглавляет «Севилью». По информации источника, форвард уже связался с аргентинским специалистом по телефону, где рассказал о своем желании.

    Напомним, ранее действующий главный тренер «Барселоны» Луис Энрике объявил о том, что по окончании нынешнего сезона покинет стан сине-гранатовых. Отметим, что сам Сампаоли, как отмечалось, не планирует возглавлять каталонский клуб.

    «Ростов» шесть раз забил «Томи» в стартовом матче второй половины сезона

    В первом матче 18-го тура РФПЛ «Ростов» на своем поле, имея при этом статус номинального гостя, разгромил «Томь» – 6:0. Дублями в составе победителей отметились Александр Бухаров и Сердар Азмун. Еще по одному голу забили Марко Девич и Александр Ерохин.

    Чемпионат России. РФПЛ. 18-й тур

    Томь (Томск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:6 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бухаров, 19; 0:2 – Бухаров, 45+1; 0:3 – Девич, 69; 0:4 – Ерохин, 78; 0:5 – Азмун, 80; 0:6 – Азмун, 90+1.

    Томь: Мелихов, Голышев, Попов, Чуперка, Пугин, Осипов, Митерев (Карымов, 62), Сасин, Букачев, Соболев, Гвинейский (Большунов, 77).

    Ростов: Медведев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Калачев, Гацкан (Препелицэ, 79), Нобоа (Могилевец, 60), Ерохин, Азмун, Бухаров (Девич, 61).

    Предупреждения: Гвинейский, 39 – Кудряшов, 42.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФК «Ростов», Global Look Press, ESPN FC
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 6 марта 2017, 16:44

      Рад за Торреса

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      Рейтинг: +590

      mihail1980 4 марта 2017, 13:34

      бедная молодежь томи.еще один клуб развалился

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 марта 2017, 09:28

      ну эта супер девочка походу уже руководит барсой

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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 4 марта 2017, 09:05

      Разгром!!!

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2017, 08:58

      жаль томь... меньше за техническое поражение пропустили бы...

      0
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      Рейтинг: +29

      Make25 4 марта 2017, 07:25

      Ростов - звери.

      1
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      Рейтинг: +84

      kto eto 4 марта 2017, 05:19

      Стоит ли играть дальше в чемпе?! Вот посудите, целей нет на будущее, команда уже сейчас известно что будет играть в фнл, уровень игроков не дотягивает и до фнл, все строения домашней арены распроданы за долги и стадион который год не достроеный, а ребятам привыкать проигрывать мне кажется незачем. Дарим 3 очка каждому... не ситуация а предсмертная огония какая то.

      0
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      Рейтинг: +48

      Boby > kto eto 4 марта 2017, 06:31

      Пусть хоть молодняк потренируется. В ФНЛ такой возможности не будет.

      1
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 4 марта 2017, 04:23

      Торрес мужик!!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 4 марта 2017, 02:22

      Размялись мужички, теперь надо серьёзно настраиваться на "Терек"

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      Рейтинг: +2336

      den161 > арейская 6 марта 2017, 08:57

      сначала мю

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      Рейтинг: +17971

      арейская > den161 6 марта 2017, 12:59

      Ну да, сначала МЮ, как-то упустила я эту дату

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      Рейтинг: -3

      lihindic 4 марта 2017, 00:58

      наколотили...

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