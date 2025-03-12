В «Динамо» рассказали, сколько продлится восстановление Тюкавина

Врач «Динамо» Александр Родионов сориентировал болельщиков по срокам восстановления Константина Тюкавина.

– Каковы сроки восстановления?

– Это всегда классический срок, который дается, он не нами придуман – до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше. Сейчас могут рассуждать и мусолить, что, например, Тотти вышел через три месяца. Это индивидуальный случай.

– Есть ли шансы, что к первому туру нового сезона Костя восстановится?

– Это середина июля, очень низкая вероятность. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена. У него впереди вся карьера, ему нужно побить все рекорды.