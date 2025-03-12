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  • В «Динамо» рассказали, сколько продлится восстановление Тюкавина

В «Динамо» рассказали, сколько продлится восстановление Тюкавина

Сегодня, 11:50
2

Врач «Динамо» Александр Родионов сориентировал болельщиков по срокам восстановления Константина Тюкавина.

– Каковы сроки восстановления?

– Это всегда классический срок, который дается, он не нами придуман – до восьми месяцев. Первые три месяца показывают, может ли игрок вернуться раньше. Сейчас могут рассуждать и мусолить, что, например, Тотти вышел через три месяца. Это индивидуальный случай.

– Есть ли шансы, что к первому туру нового сезона Костя восстановится?

– Это середина июля, очень низкая вероятность. Мы не будем подгоняться под эти сроки и рисковать здоровьем молодого спортсмена. У него впереди вся карьера, ему нужно побить все рекорды.

  • Тюкавин травмировался 2 марта в матче с «Ростовом» (1:1).
  • У Константина диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена.
  • Операция прошла в Мюнхене.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1741770217
Да забудьте вы про него ! Обычный средний футболист, после травмы будет играть еще хуже Здоровья ему!
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andr2112
1741771972
Главное - не заморачиваться со сроками. важнее залечить травму и играть дальше. Тем более - вся карьера еще впереди! Здоровья!!!
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