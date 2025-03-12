Мостовой прокомментировал 3:2 «Спартака» с «Акроном»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился наблюдениями от просмотра матча с «Акроном».

Московская команда выиграла со счетом 3:2 и вышла в 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Все случилось так, как я и говорил вначале: «Спартак» пройдет «Акрон», выйдет на «Урал» или еще кого-то, обыграет их и будет играть в финале. Спасибо формату! То, что было в концовке – такое бывает. Ты удерживаешь счет, понимаешь, что ведешь. Три дня назад мы видели, как играл «Рубин», забил 2 мяча, а потом 60 минут отбивался всей командой. «Спартак» там плохо играл? Нет. Моментов было на 4 гола», – сказал Мостовой.