Мостовой готов стать актером

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сказал, что готов начать актерскую карьеру.

«Однозначно! Если меня в футбол нигде не зовут наш, то хоть куда-нибудь! Хоть в актeры или ещe куда-нибудь. Тем более, в футбол все лезут, и бухгалтеры, айтишники, любые профессии, а почему мы так не можем? У меня просто совесть есть, я прежде чем что-то сделать, подумаю. А у многих совести нет», – сказал Мостовой.