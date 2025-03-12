Экс-жена Аршавина Барановская рассказала, как их сын попал в «Спартак»: «Сейчас у Арсения «Знаешь ли ты» и вот это все»

Юлия Барановская, бывшая гражданская жена Андрея Аршавина, высказалась об обучении сына Арсения в «Спартаке».

– Как вы реагируете на общественный шок, что Арсений Аршавин занимается в «Спартаке»? Как вообще возник вариант с красно-белой академией?

– В детском футболе я не понимаю ничего, спросила совета у старших товарищей – подсказали обратиться в «Спартак». Но это не значит, что его туда сразу взяли, нет. В течение месяца он был на просмотре, проходил через это, терпел. А теперь все... «Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог» и вот это все.

– У Андрея Аршавина до сих пор спрашивают, как так вышло, что его сын в «Спартаке».

– Не значит же, что ребенок должен идти по стопам своего отца. Мне кажется, в сложившейся ситуации, наверное, это даже и лучше.