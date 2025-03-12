Стало известно о проблемах с выявлением болельщиков, скандировавших расистские выкрики в Воронеже

КДК РФС запросил записи с камер стадиона «Факел» в Воронеже после матча 20-го тура РПЛ, в котором местный клуб принимал «Зенит» (0:2). Но оказалось, что на них нет звука. В связи с этим «невозможно понять», кто из болельщиков скандировал расистские выкрики.

С камеры стадиона, которая находится в десятках метров от трибуны, «просто нереально со сто процентной вероятностью» определить, какой именно звук произносит зритель. Отмечается, что, скорее всего, речь будет идти о коллективной ответственности, а не о наказании конкретных фанатов.