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  • Стало известно о проблемах с выявлением болельщиков, скандировавших расистские выкрики в Воронеже

Стало известно о проблемах с выявлением болельщиков, скандировавших расистские выкрики в Воронеже

Сегодня, 15:26
8

КДК РФС запросил записи с камер стадиона «Факел» в Воронеже после матча 20-го тура РПЛ, в котором местный клуб принимал «Зенит» (0:2). Но оказалось, что на них нет звука. В связи с этим «невозможно понять», кто из болельщиков скандировал расистские выкрики.

С камеры стадиона, которая находится в десятках метров от трибуны, «просто нереально со сто процентной вероятностью» определить, какой именно звук произносит зритель. Отмечается, что, скорее всего, речь будет идти о коллективной ответственности, а не о наказании конкретных фанатов.

  • Полузащитник «Зенита» Вендел был удален за неприличный жест в сторону болельщиков «Факела» на 74-й минуте игры.
  • Перед этим бразильца оскорбляли с трибуны и ухали, подражая обезьянам.
  • КДК РФС рассмотрит эти инциденты на заседании 13 марта.
  • «Зенит» добивается отмены дисквалификации бразильца.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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Комментарии (8)
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andrei-sarap-yandex
1741783711
ФАКЕЛ В ФНЛ...СТАДИОН БЕЗ ЗРИТЕЛЙ....ФАКЕЛ гной РПЛ.....здесь не обошлось без ресурсов СПАРТАКа....поэтому не нашли виноватых....
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edw7777
1741783744
Ну, прямо, детектив какой-то.
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рылы
1741784066
да похер теперь уже. главное, чтобы факел максимально наказали, матчи без зрителей. будут без поддержки, когда она им необходима. ахмату, стало быть, помогли. а вот рфс точно заинтересован втоптать факел в фнл, поглубже, чтобы не высовывались и не были на виду уефа. там к расизму отношение известное, и сейчас воронежские говноеды только подлили масла в огонь в и без того непростой ситуации. когда будет очередное заседание в европе по поводу нашего разбана - к гадалке не ходи, что снова выскочит чёрт шевченка с толстой папкой компромата и заверещит про расизм в воронеже.
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ivany4
1741784116
А когда принимали фанайди не проверяли, что звука нет??)) Когда уже начнут думать чиновники, а не бабки считать?!
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Айболид
1741784752
Лукойл кинул исполнителей ))))
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