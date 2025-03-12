«Акрон» запустил рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы

«Акрон» сообщил о размещении рекламы с упоминанием рекорда нападающего команды Артема Дзюбы в различных городах РФ.

«Лучший бомбардир российского футбола – в «Акроне», – сказано в рекламе на медиафасаде на улице Новый Арбат в Москве.

Также баннеры появились в Тольятти, Самаре, Санкт‑Петербурге и других городах России.