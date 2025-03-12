Семак рассказал о состоянии Вендела после удаления в Воронеже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как полузащитник Вендел отреагировал на ситуацию в гостевом матче 20-го тура с «Факелом» (2:0).

– Вендел заболел. Как он себя морально чувствует после ситуации в Воронеже?

– Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из‑за состояния здоровья. Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления.