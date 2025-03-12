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  • Семак рассказал о состоянии Вендела после удаления в Воронеже

Семак рассказал о состоянии Вендела после удаления в Воронеже

Вчера, 21:49
7

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как полузащитник Вендел отреагировал на ситуацию в гостевом матче 20-го тура с «Факелом» (2:0).

– Вендел заболел. Как он себя морально чувствует после ситуации в Воронеже?

– Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из‑за состояния здоровья. Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления.

  • На 74-й минуте матча Вендел получил красную карточку за оскорбительный жест в сторону трибун. До этого болельщики «Факела» выкрикивали расисткие скандирования в адрес футболиста.
  • Бразилец пропустил сегодняшний матч Кубка России с «Ростовом» из-за болезни.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Факел Вендел
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Комментарии (7)
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Mirak92
1741807773
Да заманали уже. Да пох.й уже !
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кайрос
1741808076
Так то Вендел должон был знать куда едет.Пол России расисты. А в Зените Венделу должны были показать видео, где Роберто Карлосв кидают бананы.Всякие там айболиды.
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ХАЙЗЕНБЕРГ46
1741809054
А когда то зенит самобытной командой был, с великолепными воспитанниками... Ни одного темнокожего не было. А теперь не одного питерского. Это ж фишка была.
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Cleaner
1741809112
Венделу снятся Бразилия и бананы...)))
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Номэд
1741810595
Вшивые из вендела святого великомученика хотят сделать?
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FWSPM
1741811979
температуру меряли?
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