Экс-тренер «Факела» сказал, что ему стыдно за воронежских болельщиков

Бывший главный тренер «Факела» Валерий Нененко оценил ситуацию с расистскими выкрикам болельщиков воронежской команды в адрес полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

– Какого решения КДК РФС вы ждете?

– Возможно, Вендела не будут дисквалифицировать, потому что выкрики были со стороны болельщиков, я лично это слышал. Это не первая игра, на которой подобное происходит. Обзывали и главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, и игрока махачкалинского «Динамо».

Есть некоторые болельщики, которые сидели недалеко от меня и неправильно себя вели. Обзывали Семака, Рахимова, некоторых игроков. На матче с «Зенитом» тоже были выкрики, Вендел, естественно, не выдержал.

Притом непонятна ситуация с Божиным, показывал ли он макаку или нет. Говорят, что это зафиксировано. Поэтому могут реабилитировать Вендела и наказать Божина. Здесь палка о двух концах.

– Вам не стыдно за воронежских болельщиков? Казалось, что темы с расизмом ушли в прошлое.

– Мне стыдно не только за расизм, но и за некоторых болельщиков, которых я совершенно не считаю фанатами. Они приходят на игру в нетрезвом виде, я лично это вижу. Также эти болельщики ведут себя неуважительно, когда выкрикивают: «Позор «Зениту»».

«Зенит» – чемпион последних шести лет. У них есть возможность брать бразильцев или других южноамериканцев, деньги им позволяют. Поэтому они и становятся чемпионами. А что «Спартак», ЦСКА и другие ведущие клубы не берут иностранных игроков? Почему такое отношение именно к «Зениту»? Чем «Зенит» так обидел «Факел»? Что у них больше денег?

Кто мешает «Факелу», у которого не такие возможности, приобрести хорошего нападающего? Его не хватает команде. Получается, что покупаем хавбеков и защитников сверх нормы, а форвардов нет. В свое время были Пимушин, Крестененко, Проскурин. В мою бытность Сафронов, Булатов, Гурбанов делали результат. Или может игрока по типу Генки Семина приобрести.

Не понимаю, ума может не хватает или еще чего-то. Это пробелы селекционной работы.

– Вы говорите о неподобающем поведении некоторых болельщиков. Получается, что Fan ID не работает?

– Зачем ввели Fan ID, если не выявляют людей, которые выкрикивают подобные оскорбления и приходят в нетрезвом виде на стадион? Fan ID может и работает, но я не знаю в каком плане, если не выявляет таких горе болельщиков.

– Может «Факелу» стоит записать извинения?

– Пока «Факел» написал, что ни болельщики, ни никто со стороны команды не совершали оскорблений и не виноваты. Но рано или поздно КДК РФС все это выявит, если делегат матча или инспектор указали, что данные выкрики были. Тут могут наказать и тех, и других, и кого-то из болельщиков.