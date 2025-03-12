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  • Экс-тренер «Факела» сказал, что ему стыдно за воронежских болельщиков

Экс-тренер «Факела» сказал, что ему стыдно за воронежских болельщиков

Сегодня, 17:42
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Бывший главный тренер «Факела» Валерий Нененко оценил ситуацию с расистскими выкрикам болельщиков воронежской команды в адрес полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20-го тура РПЛ.

– Какого решения КДК РФС вы ждете?

– Возможно, Вендела не будут дисквалифицировать, потому что выкрики были со стороны болельщиков, я лично это слышал. Это не первая игра, на которой подобное происходит. Обзывали и главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова, и игрока махачкалинского «Динамо».

Есть некоторые болельщики, которые сидели недалеко от меня и неправильно себя вели. Обзывали Семака, Рахимова, некоторых игроков. На матче с «Зенитом» тоже были выкрики, Вендел, естественно, не выдержал.

Притом непонятна ситуация с Божиным, показывал ли он макаку или нет. Говорят, что это зафиксировано. Поэтому могут реабилитировать Вендела и наказать Божина. Здесь палка о двух концах.

– Вам не стыдно за воронежских болельщиков? Казалось, что темы с расизмом ушли в прошлое.

– Мне стыдно не только за расизм, но и за некоторых болельщиков, которых я совершенно не считаю фанатами. Они приходят на игру в нетрезвом виде, я лично это вижу. Также эти болельщики ведут себя неуважительно, когда выкрикивают: «Позор «Зениту»».

«Зенит» – чемпион последних шести лет. У них есть возможность брать бразильцев или других южноамериканцев, деньги им позволяют. Поэтому они и становятся чемпионами. А что «Спартак», ЦСКА и другие ведущие клубы не берут иностранных игроков? Почему такое отношение именно к «Зениту»? Чем «Зенит» так обидел «Факел»? Что у них больше денег?

Кто мешает «Факелу», у которого не такие возможности, приобрести хорошего нападающего? Его не хватает команде. Получается, что покупаем хавбеков и защитников сверх нормы, а форвардов нет. В свое время были Пимушин, Крестененко, Проскурин. В мою бытность Сафронов, Булатов, Гурбанов делали результат. Или может игрока по типу Генки Семина приобрести.

Не понимаю, ума может не хватает или еще чего-то. Это пробелы селекционной работы.

– Вы говорите о неподобающем поведении некоторых болельщиков. Получается, что Fan ID не работает?

– Зачем ввели Fan ID, если не выявляют людей, которые выкрикивают подобные оскорбления и приходят в нетрезвом виде на стадион? Fan ID может и работает, но я не знаю в каком плане, если не выявляет таких горе болельщиков.

– Может «Факелу» стоит записать извинения?

– Пока «Факел» написал, что ни болельщики, ни никто со стороны команды не совершали оскорблений и не виноваты. Но рано или поздно КДК РФС все это выявит, если делегат матча или инспектор указали, что данные выкрики были. Тут могут наказать и тех, и других, и кого-то из болельщиков.

  • В этом матче Вендел был удален на 74-й минуте встречи после неприличного жеста в адрес фанатов «Факела». Позже стало известно, что полузащитник подвергся расистским оскорблениям со стороны воронежских болельщиков.
  • 74-летний Нененко несолько раз становился главным тренером «Факела». В последний раз он возглавлял воронежцев в 2006 году.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Нененко Валерий
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Комментарии (4)
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life85
1741792041
Лизнул так лизнул !!!
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алдан2014
1741793298
Вау,уже и свидетель есть. Один правда,со всего стадиона. Если серьёзно,то неадекватны есть в любой среде,тем более в болельщицкой. И никто не обращает внимания. А тут дело именно в Венделе,его участие в игре со Спартаком. Вот и прогорает у руководства Зенита. Адекватные питерские поймут о чем я пишу
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Кривая да нелёгкая
1741793809
Вот и свидетели
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