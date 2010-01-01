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    Валерий Нененко

    Тренер
    Имя Валерий
    Отчество Георгиевич
    Фамилия Нененко
    Гражданство Россия
    Дата рождения 30 марта 1950
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.08.1992 Урал 1 : 0 Факел
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