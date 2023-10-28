Экс-тренер «Факела» рассказал, почему перестал болеть за «Спартак»

Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко объяснил потерю интереса к «Спартаку».
«У меня в жизни было три мечты: вывести «Факел» в Высшую лигу, оставить его там на второй год и обыграть московский «Спартак», поскольку я всю жизнь за него болел.
Но болел, когда там работали российские тренеры – Бесков, Романцев. А как стали привозить иностранцев, я за него болеть перестал. Теперь болею за «Зенит», – сказал Нененко.
- Сегодня «Факел» примет «Спартак» в 13-м туре РПЛ.
- Начало матча – в 14:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Чемпионат»