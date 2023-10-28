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    • Экс-тренер «Факела» рассказал, почему перестал болеть за «Спартак»

    Экс-тренер «Факела» рассказал, почему перестал болеть за «Спартак»

    Бывший тренер «Факела» Валерий Нененко объяснил потерю интереса к «Спартаку».

    «У меня в жизни было три мечты: вывести «Факел» в Высшую лигу, оставить его там на второй год и обыграть московский «Спартак», поскольку я всю жизнь за него болел.

    Но болел, когда там работали российские тренеры – Бесков, Романцев. А как стали привозить иностранцев, я за него болеть перестал. Теперь болею за «Зенит», – сказал Нененко.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1522

      Айболид 23 минуты назад

      У бесов свинорылых полыхает )))

      0
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      Рейтинг: +1537

      Номэд 30 минут назад

      Ахах. В бом-жарне тренировала одна инострань, потом подключили админресурс и поставили физрука, и теперь играет одна инострань.

      0
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      Рейтинг: +453

      Bez Imeni 38 минут назад


      Хороший выбор...

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      Рейтинг: +1384

      Krics 42 минуты назад

      Типа у Зины одни "россияне" в составе,ихмо.

      1
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