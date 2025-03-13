Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

13 марта, 01:13
6

Арсен Захарян не прилетел на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

У российского полузащитника «Сосьедада» возникли проблемы с британской визой.

Аналогичные трудности есть у защитника испанской команды Хамари Траоре.

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль надеется, что оба футболиста прибудут в Манчестер в четверг.

  • «МЮ» примет «Сосьедад» сегодня в 23:00 мск.
  • Первый матч в Сан-Себастьяне завершился ничьей 1:1.
  • У Захаряна 1+1 в 4 играх этого сезона.

Еще по теме:
Захарян получил новую травму на тренировке 5
В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»
Захарян сегодня прилетит на матч с «МЮ» 2
Источник: Marca
Лига Европы Реал Сосьедад Манчестер Юнайтед Траоре Хамари Захарян Арсен
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Марк Аврелий!
1741829058
Конечно! Привез с собой несколько ящиков с помидорами на продажу! Вот и не пустили!
Ответить
Oldtrafford83
1741842269
Заголовок бомбы как всегда топ, хватит уже брать на работу сынков маминой подруги)))
Ответить
subbotaspartak
1741854276
Действительно, вдруг он Лондон захватит... От армян всего можно ждать...
Ответить
MANCHESTER_RED_MAN
1741854701
Вот за это МЮ позор
Ответить
mutabor0992
1741903367
Там своих ар полно!гыыы
Ответить
Главные новости
Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове», вердикт ЭСК по матчу «Факел» – «Зенит», новая травма Захаряна и другие новости
01:11
Аршавин спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
00:54
Агент Доннаруммы прояснил будущее итальянца в «ПСЖ»
00:43
«Реал» рассматривает трех центральных защитников
00:16
Захарян получил новую травму на тренировке
00:04
5
Дзюба выбрал самое неожиданное поздравление с рекордом
Вчера, 23:50
Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
Вчера, 23:23
Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»
Вчера, 22:44
6
Роналду забил 928-й гол в карьере
Вчера, 22:22
1
Тороп установил рекорд Кубка России
Вчера, 22:10
Все новости
Все новости
Фото«Сосьедад» после вылета от «МЮ» выложил фото судьи: «Дьявол носит голубое»
Вчера, 17:49
3
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
Вчера, 16:29
Главные фавориты на победу в Лиге Европы по версии букмекеров
Вчера, 14:28
Лига Европы. «Фенербахче» Моуринью вылетел от «Рейнджерс», провалив серию пенальти; экс-игрок «Динамо» оформил дубль
Вчера, 01:56
1
Пары 1/4 финала Лиги Европы
Вчера, 01:50
Лига Европы. Хет-трик Фернандеша помог «МЮ» победить «Сосьедад» (4:1) и пройти в 1/4
Вчера, 00:56
4
Лига Европы. «Буде» Хайкина прошел дальше, голеадор финала ЧМ помог «Айнтрахту» разгромить «Аякс» (4:1)
13 марта
В «Сосьедаде» оценили вероятность участия Захаряна в матче с «МЮ»
13 марта
Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
13 марта
6
Где смотреть матч «Манчестер Юнайтед» – «Реал Сосьедад»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 13 марта 2025
12 марта
Где смотреть матч «Атлетик» – «Рома»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 13 марта 2025
12 марта
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
7 марта
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
7 марта
5
Моуринью притворился спящим во время пресс-конференции после поражения в ЛЕ
7 марта
1
Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
6 марта
ФотоСуперкомпьютер рассчитал шансы участников 1/8 финала на победу в Лиге Европы
6 марта
Бабаев верит в победу ЦСКА в Лиге Европы в ближайшие годы: «Почему нет?»
5 марта
2
Где смотреть матч «Рома» – «Атлетик»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 марта 2025
5 марта
Где смотреть матч «Реал Сосьедад» – «Манчестер Юнайтед»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 6 марта 2025
5 марта
Бабаев впервые рассказал, что у ЦСКА могли отнять путевку в финал Кубка УЕФА
4 марта
1
Газзаев раскрыл ежегодный ритуал, который он проделывает в день победы в Кубке УЕФА
4 марта
1
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
21 февраля
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
21 февраля
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
21 февраля
Захарян оформил ассист в Лиге Европы – это 1-е результативное действие Арсена в сезоне
21 февраля
4
Лига Европы. «Буде» Хайкина разгромил «Твенте» (5:2) в драматичном матче с 3 автоголами
20 февраля
1
Лига Европы. Дубль Дибалы помог «Роме» победить «Порту» (3:2), ПАОК Чалова и Оздоева вылетел
20 февраля
Где смотреть матч «Рома» – «Порту»: во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы 20 февраля 2025
19 февраля
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 