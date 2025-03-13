Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Арсен Захарян не прилетел на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
У российского полузащитника «Сосьедада» возникли проблемы с британской визой.
Аналогичные трудности есть у защитника испанской команды Хамари Траоре.
Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль надеется, что оба футболиста прибудут в Манчестер в четверг.
- «МЮ» примет «Сосьедад» сегодня в 23:00 мск.
- Первый матч в Сан-Себастьяне завершился ничьей 1:1.
- У Захаряна 1+1 в 4 играх этого сезона.
Источник: Marca