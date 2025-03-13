Захаряна не пустили в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Арсен Захарян не прилетел на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

У российского полузащитника «Сосьедада» возникли проблемы с британской визой.

Аналогичные трудности есть у защитника испанской команды Хамари Траоре.

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль надеется, что оба футболиста прибудут в Манчестер в четверг.