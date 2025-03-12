Черданцев предложил «Спартаку» новую тактику

Комментатор Георгий Черданцев предложил «Спартаку» использовать тактику «ПСЖ».
«Луис Энрике показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. А наоборот с двумя маленькими, быстрыми техничными полузащитниками – Витинья и Невеш.
По идее собакой у них должен быть Руис, но он вчера большую часть матча играл выше Витиньи и Невеша. Витинья прямо вообще топ. Очень понравился. Симпатичная команда у них.
То есть, теоретически, например, если взять тот же «Спартак», Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них, это вполне рабочая гипотеза, если ориентироваться на «ПСЖ», – написал Черданцев.
- Во вторник «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, по пенальти 4:1) после поражения 0:1 в первой встрече.
- «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 40 очками после 20 туров. Отставание от лидера составляет 3 балла.
Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»