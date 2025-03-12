Черданцев предложил «Спартаку» новую тактику

Комментатор Георгий Черданцев предложил «Спартаку» использовать тактику «ПСЖ».

«Луис Энрике показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. А наоборот с двумя маленькими, быстрыми техничными полузащитниками – Витинья и Невеш.

По идее собакой у них должен быть Руис, но он вчера большую часть матча играл выше Витиньи и Невеша. Витинья прямо вообще топ. Очень понравился. Симпатичная команда у них.

То есть, теоретически, например, если взять тот же «Спартак», Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них, это вполне рабочая гипотеза, если ориентироваться на «ПСЖ», – написал Черданцев.