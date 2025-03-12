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Черданцев предложил «Спартаку» новую тактику

Сегодня, 14:58
8

Комментатор Георгий Черданцев предложил «Спартаку» использовать тактику «ПСЖ».

«Луис Энрике показывает, как можно играть в крутой современный футбол без «собаки» в центре поля. А наоборот с двумя маленькими, быстрыми техничными полузащитниками – Витинья и Невеш.

По идее собакой у них должен быть Руис, но он вчера большую часть матча играл выше Витиньи и Невеша. Витинья прямо вообще топ. Очень понравился. Симпатичная команда у них.

То есть, теоретически, например, если взять тот же «Спартак», Пруцев-Умяров в центре и Мартинс вокруг них, это вполне рабочая гипотеза, если ориентироваться на «ПСЖ», – написал Черданцев.

  • Во вторник «ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» в гостях в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0, по пенальти 4:1) после поражения 0:1 в первой встрече.
  • «Спартак» занимает 3-е место в РПЛ с 40 очками после 20 туров. Отставание от лидера составляет 3 балла.

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Источник: телеграм-канал «Онжé Жорà»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ПСЖ Ливерпуль Спартак Черданцев Георгий
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Комментарии (8)
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алдан2014
1741781237
К нас чердак будет теперь советы давать тренерам как им тренировать ... Сначала комментировать бы научился
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Спартач80
1741781663
Что такое вообще черданцев?...
Ответить
nik55
1741782072
чердак дай совет своим бо-жам
Ответить
gor77
1741782459
Ох!))))) Да поможет нам анекдот.))))) Не вздумайте чихать и кашлять в общественном транспорте - в лучшем случае неодобрительно посмотрят. Лучше пёрнуть, да погромче! Окружающие улыбнутся и доброжелательно примут за своего!
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anatolich72
1741782981
Чердак-дурак
Ответить
...короче
1741783281
...и это он ещё не глубоко палец в ноздрю сунул!)...
Ответить
рылы
1741783388
ну хоть не предложил псж играть в тарасофский футбол)
Ответить
Айболид
1741785112
Новая "тактика" Спартака - "стукач80" снявши портки , задом надвигается на соперникоа . Последние в страхе разбегаются .))))))))))))))))
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