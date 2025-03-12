Дзюба – о бомбардирском рекорде в сборной России: «Не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможном возвращении в сборную России после почти четырехлетнего перерыва.

«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют [со званием лучшего бомбардира в истории российского футбола]. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.

Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определeнных людей это было бы праздником. Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдeт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях.

Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», – сказал Дзюба.