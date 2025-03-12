Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможном возвращении в сборную России после почти четырехлетнего перерыва.
«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют [со званием лучшего бомбардира в истории российского футбола]. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.
Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определeнных людей это было бы праздником. Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдeт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.
Но если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях.
Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», – сказал Дзюба.
- Форварда «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
- Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
- Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.