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  • Дзюба – о бомбардирском рекорде в сборной России: «Не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару»

Дзюба – о бомбардирском рекорде в сборной России: «Не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару»

Вчера, 23:39
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Нападающий «Акрона» Артем Дзюба порассуждал о возможном возвращении в сборную России после почти четырехлетнего перерыва.

«Я уже говорил, что мне не так долго осталось играть. Все, кого встречаю в Москве и других городах, меня поздравляют [со званием лучшего бомбардира в истории российского футбола]. Огромное спасибо, мне очень приятно, что такое событие не прошло мимо обычных людей.

Они всегда говорят: «Хотелось бы напоследок увидеть тебя в сборной». Для определeнных людей это было бы праздником. Я только за возвращение в сборную, но, думаю, при Карпине вряд ли это произойдeт. Если бы вернулись официальные матчи, то тогда да.

Но если честно, даже если забью, не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару. Нигерии? С удовольствием. Если играть за сборную, хочется получить удовольствие с хорошим и достойным соперником, а не играть с Камбоджей или с рыбаками в сандалиях.

Как Куба, которая приехала и отправилась в «Спортмастер», чтобы покупать бутсы», – сказал Дзюба.

  • Форварда «Акрона» не было в российской сборной с 2021 года.
  • Ему не хватает одного гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории команды.
  • Сейчас 36-летний Дзюба делит рекорд по голам с Александром Кержаковым. Оба забили по 30 мячей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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Комментарии (1)
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кайрос
1741813812
не хотелось бы забивать Гренаде, Брунею и Мадагаскару==== Ну дык подожди года четыре, и будут тебе европейские.Тока тады тебя не будет в сборной.Да и сейчас тебя не будет...Гы гы
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