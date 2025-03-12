«Зенит» подписал форварда из любительского футбола

«Зенит» подписал контракт до конца сезона-2025 с нападающим Артемом Фроловым. Он будет играть за вторую команду петербуржцев в дивизионе Б Второй лиги.

Игрок успешно прошел просмотр на первых зимних сборах и присоединился к «Зениту-2».