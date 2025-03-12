«Зенит» подписал форварда из любительского футбола

«Зенит» подписал контракт до конца сезона-2025 с нападающим Артемом Фроловым. Он будет играть за вторую команду петербуржцев в дивизионе Б Второй лиги.
Игрок успешно прошел просмотр на первых зимних сборах и присоединился к «Зениту-2».
- Фролов ранее не играл на уровне профессиональных лиг.
- 23-летний форвард родом из города Чистополь в Республике Татарстан, где и начинал заниматься футболом. Его первой командой был местный «Труд», выступающий в Первой футбольной лиге Татарстана.
- Позже Фролов стал игроком команды «Жигули», представляющей Самарскую область и город Новокуйбышевск.
- Он был заявлен за «Труд» (Чистополь) в зимнем чемпионате Татарстана-2025.
Источник: официальный сайт «Зенита»