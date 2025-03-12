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«Зенит» подписал форварда из любительского футбола

Сегодня, 16:30
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«Зенит» подписал контракт до конца сезона-2025 с нападающим Артемом Фроловым. Он будет играть за вторую команду петербуржцев в дивизионе Б Второй лиги.

Игрок успешно прошел просмотр на первых зимних сборах и присоединился к «Зениту-2».

  • Фролов ранее не играл на уровне профессиональных лиг.
  • 23-летний форвард родом из города Чистополь в Республике Татарстан, где и начинал заниматься футболом. Его первой командой был местный «Труд», выступающий в Первой футбольной лиге Татарстана.
  • Позже Фролов стал игроком команды «Жигули», представляющей Самарскую область и город Новокуйбышевск.
  • Он был заявлен за «Труд» (Чистополь) в зимнем чемпионате Татарстана-2025.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 Зенит Зенит-2
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DMитрий
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