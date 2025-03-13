Лига чемпионов. «Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти и пробился в четвертьфинал

«Реал» стал последним четвертьфиналистом Лиги чемпионов-2024/25.

В основное время команда Карло Анчелотти проиграла «Атлетико» со счетом 0:1.

Единственный гол на 27-й секунде матча забил Конор Галлахер.

«Реал» победил в серии пенальти. У «Атлетико» 11-метровые не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте. При этом аргентинец забил, но во время удара поскользнулся и допустил двойное касание мяча.

Соперником «Реала» в 1/4 финала ЛЧ будет «Арсенал».

Лига чемпионов. Плей-офф. 1/8 финала. Ответный матч

Атлетико (Испания) – Реал (Испания) – 1:0 (1:0), по пенальти – 2:4 Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Галлахер, 1.

Первый матч – 1:2.

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