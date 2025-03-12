В «Факеле» объяснили отсутствие звука на видео с камер стадиона

Пресс-служба «Факела» прокомментировала отсутствие звука на видео с камер видеонаблюдения, работавших на стадионе в Воронеже во время матча 20‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Подчеркнeм, что наш стадион «Факел» получил сертификат первой категории, соблюдены все футбольные нормы и требования приказа МВД. Будь иначе, мы бы этот сертификат не получили и не смогли бы проводить на этой арене матчи такого уровня.

Уличные камеры расположены по всему периметру стадиона. На КПП и в подтрибунных помещениях камеры записывают звук на близком расстоянии.

В чаше стадиона на Западной и Восточной трибунах установлены камеры с высоким разрешением, позволяющие осуществлять идентификацию всех зрителей и контролировать все трибуны стадиона, эти камеры также имеют возможность записи звукового сигнала (в них установлен рекордер для записи звука).

Но ввиду того, что камеры установлены на расстоянии от зрителей, для записи звука требуется специализированное оборудование (направленные микрофоны дальнего действия и тд.). Однако в приказе № 1092 МВД отсутствует требование о наличии микрофонов и спецоборудования. Таким образом, все требования приказа МВД и все футбольные нормы соблюдены.

Насколько мы знаем, на некоторых стадионах отсутствует спецоборудование для аудиозаписи внутри чаши стадиона. Так как это не является обязательным требованием, – сказали в пресс‑службе клуба.