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  • В «Факеле» объяснили отсутствие звука на видео с камер стадиона

В «Факеле» объяснили отсутствие звука на видео с камер стадиона

Сегодня, 20:43
8

Пресс-служба «Факела» прокомментировала отсутствие звука на видео с камер видеонаблюдения, работавших на стадионе в Воронеже во время матча 20‑го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Подчеркнeм, что наш стадион «Факел» получил сертификат первой категории, соблюдены все футбольные нормы и требования приказа МВД. Будь иначе, мы бы этот сертификат не получили и не смогли бы проводить на этой арене матчи такого уровня.

Уличные камеры расположены по всему периметру стадиона. На КПП и в подтрибунных помещениях камеры записывают звук на близком расстоянии.

В чаше стадиона на Западной и Восточной трибунах установлены камеры с высоким разрешением, позволяющие осуществлять идентификацию всех зрителей и контролировать все трибуны стадиона, эти камеры также имеют возможность записи звукового сигнала (в них установлен рекордер для записи звука).

Но ввиду того, что камеры установлены на расстоянии от зрителей, для записи звука требуется специализированное оборудование (направленные микрофоны дальнего действия и тд.). Однако в приказе № 1092 МВД отсутствует требование о наличии микрофонов и спецоборудования. Таким образом, все требования приказа МВД и все футбольные нормы соблюдены.

Насколько мы знаем, на некоторых стадионах отсутствует спецоборудование для аудиозаписи внутри чаши стадиона. Так как это не является обязательным требованием, – сказали в пресс‑службе клуба.

  • По данным телеграм‑канала «Мутко против», КДК запросил записи с камер видеонаблюдения на арене, но звук на них не записывался.
  • На 74-й минуте игры полузащитник «Зенита» Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер петербуржцев Сергей Семак обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел
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Комментарии (8)
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порт
1741801714
Как неожиданно.
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ivany4
1741802331
Вот что бывает когда сбывается поговорка - заставь дурака/чиновника Богу молиться, он себе и лоб расшибет.)) Любой технарь, при правильно поставленной задаче напишет тех задание за 5дней. Доверять надо больше специалистам, а не манагерам.))
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andrei-sarap-yandex
1741802491
нет звука нет болельщиков на стадионе....СПАРТАК заплатил за провокацию
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ziborock
1741803018
Чтобы разглядеть "фак" Вендела микрофоны не нужны!
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serhio80
1741804063
Вендела вывести на Дворцовую, выпороть розгами и отправить уже домой
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ss21
1741804327
И что эти камеры бы записывали кричалки болельщиков? Зенит ведёт себя как клоун. Вендел проявил неуважение к болельщикам которые платят деньги с которых кормят Венделов. Что тут оспаривать? Я помню Зенит Петржеллы и как обласкивали соперников в том числе и в еврокубках и ни у кого претензий не было. Болельщики Факела не должны любить приехавших гастролеров и это факт. Кстати у нас играл Идову и у него не было претензий когда его соперник обязывал, ведь это игра и эмоции. И тут появляется Зенит который хочет обязать всех его любить, а вот Пуй вам ребята.
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russkiisergei
1741804466
позорники пытаются через кабинеты себе чемпионство получить!!! смишно смишно!!!
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кайрос
1741805531
Прикольно.Бомба поудаляла все комменты.Только им угодные оставила.
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