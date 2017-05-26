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    У «Зенита» сменился президент. Луческу пожаловался румынам на «Спартак». Дайджест событий дня


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    Голосов: 3
    26.05.2017 21:00
    Новым тренером «Зенита» может стать Манчини. Бонуччи заинтересовал «Реал». Сампаоли покидает «Севилью». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.

    У «Зенита» новый президент

    Бывший президент «Зенита» и РФС Сергей Фурсенко снова получил должность в санкт-петербургском клубе. Ранее он уже являлся его главой – с 2006-го по 2008-й год. Кроме того, Совет директоров АО ФК «Зенит» принял решение о внесении изменений в организационную структуру клуба: теперь создан единоличный исполнительный орган в лице Председателя Правления клуба и Президента, и именно на эту должность назначен Фурсенко. Он сменил Максима Митрофанова, который занимал пост генерального директора «Зенита» с 1 января 2007 года.

    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Манчини может сменить Луческу

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в скором времени покинет клуб, поскольку с приходом на пост генерального директора команды Сергея Фурсенко сине-бело-голубые снова занялись поиском нового наставника. Наиболее вероятным видится вариант с итальянским специалистом Роберто Манчини, который год назад покинул «Интер». Ранее итальянец выигрывал три чемпионата Италии с «Интером», АПЛ с «Ман Сити», а с «Галатасараем» – Кубок Турции. В сезоне-2016/17 Манчини никого не возглавлял.

    Луческу рассказал румынским СМИ о заговоре против «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу продолжает искать заговор против его команды. В интервью румынскому радио Sport Total специалист собрал воедино все то, о чем на протяжении всего сезона рассказывал в России.

    «У «Зенита» был отличный старт. К 17-му туру мы были единственной командой в Европе без поражений. Это продолжалось до победы в матче со «Спартаком» (4:2). При счете 3:2 арбитр не назначил штрафной удар в центре поля, но мы все же забили свой гол. Именно тогда и началась кампания против нас. Тогда я и понял, что существует одна цель – помочь «Спартаку» выиграть чемпионат спустя столько лет. Ведь это самая популярная команда в российском футболе», – заявил Луческу.

    «Спартаку» интересен нападающий из Австрии, за которым следит ЦСКА

    Нападающий «Аустрии» Оларенваю Кайоде заинтересовал селекционеров «Спартака». Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести ЦСКА, кроме того, Кайоде интересуются два клуба из Бундеслиги и один представитель АПЛ. Притом, нигериец уже попрощался с болельщиками венского клуба на своей странице в фейсбуке. В нынешнем сезоне Кайоде провел за «Аустрию» во всех турнирах 48 матчей и забил 24 гола. На данный момент он является лучшим бомбардиром чемпионата Австрии.

    Сонг сменит «Рубин» на «Марсель»

    Полузащитник «Рубина» Александр Сонг близок к отъезду в другой чемпионат. Сообщается, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован «Марсель». По данным источника, французы уже провели переговоры с камерунцем по поводу перехода. Ранее появилась информация о том, что «Рубин» намерен продать Сонга этим летом.

    Бернарду Силва перейдет в «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Монако» Бернарду Силва станет игроком английского гранда. 22-летним португальцем активно интересуется «Манчестер Сити». Сообщается, что сегодня Силва пройдет медосмотр в своей новой команде. «Ман Сити» выплатит за футболиста примерно 60 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Силва провел 36 матчей, в которых забил восемь голов и сделал девять результативных передач.

    «Арсенал» не попал в Лигу чемпионов. Почему так и виноват ли Венгер?

    Бонуччи сыграет в финале Лиги чемпионов против своего будущего клуба?

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи летом может перебраться в мадридский «Реал». По информации испанской прессы, руководство «сливочных» планирует укрепить линию обороны, и трансфер итальянца является одним из приоритетных. Действующий контракт игрока с «Ювентусом» рассчитан до лета 2021 года. В следующую субботу, 3 июня, «Реал» и «Ювентус» сыграют в финале ЛЧ.

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    «Севилья» объявила об уходе Сампаоли в сборную Аргентины

    Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли покинет свой пост 1 июня. В дальнейшем 57-летний специалист будет работать со сборной Аргентины. Сампаоли возглавил «Севилью» летом 2016 года, с ней он завершил чемпионат Испании на четвертом месте. Ранее сообщалось, что возможным преемником аргентинца в клубе может стать главный тренер «Рубина» Хави Грасия.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, krone.at
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 27 мая 2017, 16:50

      - он "обеляет" себя, чтобы без работы не остаться), а если серьёзно, он по сити своей - нытик!

      0
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      Рейтинг: +677

      vodomut 27 мая 2017, 10:08

      Фурсенко-Мудко -оно не потопляемо,всплывёт везде!

      1
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      Рейтинг: +545

      kachan63 27 мая 2017, 09:00

      Плохому румыну и "Спартак" мешает!

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 26 мая 2017, 23:51

      такой бред этот цыганеску несет. успокойте уже его. у него все виноваты, кроме его самого.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov > Алекc 27 мая 2017, 07:34

      Цыгана никто не воспринимает...вот он и своим цыганам и плачется, может они его и поймут)))

      1
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 26 мая 2017, 21:12

      когда же плаческу успокоится?..

      4
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 > Fancyfall 26 мая 2017, 21:32

      Когда глухой услышит.

      3
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Sany-116 27 мая 2017, 06:02

      Да почему вы верите каждой, с.ка, строчке написанной в инете? Источник смотрим... Лично я тоже многим не доволен в работе румына, но ведь нужно иногда отделять зёрна от плевел...

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