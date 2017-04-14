ЦСКА просматривает нападающего «Аустрии» Кайоде

Форвард венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде попал в сферу интересов селекционного отдела ЦСКА, сообщает Owngoalnigeria. Представители армейского клуба просматривали 23-летнего нападающего 23 марта в его дебютном матче за сборную Нигерии в товарищеской игре с Сенегалом, который закончился со счетом 1:1.

В текущем сезоне Кайоде провел в чемпионате Австрии 26 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. В Лиге Европы на его счету 12 матчей и пять голов.