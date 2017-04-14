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    ЦСКА просматривает нападающего «Аустрии» Кайоде

    Форвард венской «Аустрии» Оларенваю Кайоде попал в сферу интересов селекционного отдела ЦСКА, сообщает Owngoalnigeria. Представители армейского клуба просматривали 23-летнего нападающего 23 марта в его дебютном матче за сборную Нигерии в товарищеской игре с Сенегалом, который закончился со счетом 1:1.

    В текущем сезоне Кайоде провел в чемпионате Австрии 26 матчей, в которых забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. В Лиге Европы на его счету 12 матчей и пять голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 11:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 14 апреля 2017, 19:01

      На перспективу, как обычно)
      А Федор и так пробьётся в основу!

      0
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      Рейтинг: +192

      LINED 14 апреля 2017, 18:43

      ONLY BLACK

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      mnb 95 14 апреля 2017, 16:48

      Чалов вроде же неплохо начал, чего ему играть не дают?

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 14:53

      Как фанат коней ХВАТИТ ТУПЫХ НИГЕРОВ ПОДПИСЫВАТЬ, один Муса только нормальный был, не то что Оланаре, Маазу и т.д. Свои пацаны же есть Федя и Тимур

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      Рейтинг: +192

      LINED > Mr. Tony Stark 14 апреля 2017, 20:16

      А Думбия, Вагнер?

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 14 апреля 2017, 12:30

      пипец, одни и тех грабли 1,5 сезона, смените пластинку, а то похоже заело: негр, длинный, забросы, бревно. Есть же Чалов, наигрывайте его и дивиденты в будущем не заставят ждать!!!

      хотя этот похоже не длинный, 174 рост, тогда вообще не понятно зачем он нужен, наверное чтобы заработать, типа как на Мусе

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