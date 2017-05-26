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    Тесты «Бомбардира» Все блоги -

    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    26 мая 2017
    Сезон РФПЛ-2016/17 остывает в истории, и «Бомбардир» предлагает узнать, на какую команду вы больше всего похожи.

    Фото: pfc-cska.com

    Тест: хорошо ли вы следили за чемпионатом России?

    Тест: кто дороже футболист РФПЛ или МЛС?

    Рейтинг: 3 Голосов: 46
    Комментарии109
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      Рейтинг: +10

      максим кудряшов 10 апреля 2022, 10:12

      амкар

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      Рейтинг: +14466

      playsh 16 декабря 2019, 15:43

      Томь.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 апреля 2019, 00:09

      Вы - "Зенит"
      Все не так. И все не этак

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      Рейтинг: +41

      artem303 20 марта 2019, 18:50

      я зенит

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      Рейтинг: +61

      Hero_116 26 февраля 2019, 12:47

      Спартак Нальчик

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      Рейтинг: +12

      МИРРИМ 2 января 2019, 03:27

      Вы - "Амкар"

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      Рейтинг: +187

      maxpav 1 сентября 2018, 11:25

      ХА-ХА-ХА!!!!! Чтобы получить этот результат - не нужно было задавать столько вопросов. Ответ данного опроса ВСЕГДА ЕДИН - сраптаг!!!

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      Рейтинг: +10

      ЛЮБИТЕЛЬ БАРСЫ 25 июля 2018, 16:24

      спартак -cool

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 июля 2018, 19:18

      Вы - "Амкар". Ничем не запомнились)))

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      Рейтинг: +452

      тёска 13 июня 2018, 23:06

      томь

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