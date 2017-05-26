Тест: какая ты команда РФПЛ?

амкар
Сезон РФПЛ-2016/17 остывает в истории, и «Бомбардир» предлагает узнать, на какую команду вы больше всего похожи.
Фото: pfc-cska.com
Тест: хорошо ли вы следили за чемпионатом России?
Тест: кто дороже футболист РФПЛ или МЛС?
Фото: pfc-cska.com
Тест: хорошо ли вы следили за чемпионатом России?
Тест: кто дороже футболист РФПЛ или МЛС?
амкар
Вы - "Зенит"
Все не так. И все не этак
я зенит
Вы - "Амкар"
ХА-ХА-ХА!!!!! Чтобы получить этот результат - не нужно было задавать столько вопросов. Ответ данного опроса ВСЕГДА ЕДИН - сраптаг!!!
спартак -cool
томь