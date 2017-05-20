Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию, утверждает El Desmarque. Специалист может заменить Хорхе Сампаоли на посту главного тренера «Севильи». Подобный вариант рассматривается в том случае, если Сампаоли перейдет на работу в сборную Аргентины.

Однако главной проблемой на пути к переходу Грасии в клуб из Андалусии является его высокая зарплата в казанской команде – порядка 4 миллионов евро в год.

Контракт Грасии с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Казанцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.