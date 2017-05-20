Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грасия может сменить Сампаоли в «Севилье»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия может вернуться в Испанию, утверждает El Desmarque. Специалист может заменить Хорхе Сампаоли на посту главного тренера «Севильи». Подобный вариант рассматривается в том случае, если Сампаоли перейдет на работу в сборную Аргентины.

    Однако главной проблемой на пути к переходу Грасии в клуб из Андалусии является его высокая зарплата в казанской команде – порядка 4 миллионов евро в год.

    Контракт Грасии с «Рубином» рассчитан до лета 2020 года. Казанцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2017 21:18
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 22 мая 2017, 01:27

      После такого провала в Рфпл сразу в севилью?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 21 мая 2017, 12:38

      там ему такие сказочные условия не дадут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 21 мая 2017, 00:13

      Платите 8 или 10 и вообще в ФНЛ вылетите .......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 21 мая 2017, 00:01

      и опустит на 12 место

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 мая 2017, 21:22

      Кому он нужен??? С насиженного миллионного места он даже не шелахнется..

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11